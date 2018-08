Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Ein hohes Schadensaufkommen hat der Munich Re im zweiten Quartal einen operativen Gewinnrückgang im Rückversicherungsgeschäft beschert. Dabei lagen die von Menschen verursachten Großschäden deutlich über den Erwartungen. Der mit Abstand größte Einzelschaden war ein Bauschaden an einem Wasserkraftwerk in Kolumbien. Das Konzernergebnis hielt der DAX-Konzern nahezu stabil und bestätigte die Gewinnprognose für 2018.

Die Munich Re erzielte im zweiten Quartal einen Nachsteuergewinn von 728 Millionen Euro nach 733 Millionen im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten mit 756 Millionen Euro gerechnet. Das Ergebnis nach Steuern und Dritten belief sich auf 723 Millionen Euro.

Das operative Konzernergebnis lag bei 997 Millionen Euro, ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von knapp 14 Prozent. Das Bruttoprämienaufkommen sackte um 5 Prozent auf 11,2 Milliarden Euro ab und lag damit deutlich unter den Erwartungen.

Die Schaden-Kosten-Quote in der Rückversicherung verschlechterte sich deutlich auf 102,0 von 93,9 Prozent. Die Kennziffer setzt Aufwendungen für Versicherungsbetrieb und Versicherungsleistungen ins Verhältnis zum Prämienaufkommen. Je niedriger die Quote, desto profitabler arbeitet eine Versicherung. Im ersten Halbjahr lag sie bei komfortablen 95,5 Prozent, im Gesamtjahr peilt Munich Re 97 Prozent an.

Im laufenden Jahr rechnet die Munich Re weiterhin mit einem Konzerngewinn von 2,1 bis 2,5 Milliarden Euro. Für den Erstversicherer Ergo ist der Konzern nun etwas optimistischer.

