Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat für den 23. August weitere Strafzölle auf Importe aus China angekündigt. Die geplanten neuen Zölle in Höhe von 25 Prozent sollen für Güter im Wert von 16 Milliarden Dollar erhoben werden, wie das Büro von Trumps Handelsbeauftragtem Robert Lighthizer laut AFP mitteilte. Insgesamt fallen dann Strafzölle für 279 chinesische Güter im Gesamtwert von 50 Milliarden Dollar an. Washington hatte bereits vor einem Monat Strafzölle auf chinesische Importe in Wert von 34 Milliarden Dollar verhängt. Die nun für den 23. August angekündigten Zölle auf weitere Güter hatte die US-Regierung zunächst ausgesetzt, nachdem US-Unternehmen Sorgen geäußert hatten. Ziel der Strafzölle ist es nach Angaben des Lighthizer-Büros, auf die "unfairen Handelspraktiken Chinas" zu antworten. Weltweit hat der eskalierende Konflikt zwischen Washington und Peking die Angst vor einem globalen Konjunktureinbruch geschürt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

23:00 Liberty Global Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.859,60 -0,00% Nikkei-225 22.663,34 +0,00% Hang-Seng-Index 28.369,16 +0,43% Kospi 2.284,45 -0,68% Shanghai-Composite 2.762,01 -0,62% S&P/ASX 200 6.265,90 +0,19%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Nur kleinere Bewegungen verzeichnen die Leitindizes der asiatischen Börsenplätze am Mittwoch. Während die positiven Vorzeichen überwiegen, notiert der Markt in Schanghai nach dem fast dreiprozentigen Plus am Vortag nun leicht im Minus. Allerdings halten sich die Verluste mit aktuell 0,3 Prozent im Rahmen. Als belastender Faktor wirkt weiter die verschärfte Lage im Handelskonflikt mit den USA. Die US-Regierung hat für den 23. August weitere Strafzölle auf Importe aus China angekündigt. Die geplanten neuen Zölle in Höhe von 25 Prozent sollen für Güter im Wert von 16 Milliarden Dollar erhoben werden, wie das Büro von Trumps Handelsbeauftragtem Robert Lighthizer am Dienstag mitteilte. An der Nachbarbörse in Hongkong geht es um 0,5 Prozent nach oben, im Blick steht hier eine Reihe von Börsengängen. Unter den neuen Aktien notieren China Tower in der Nähe ihres Ausgabepreises, Teilnehmer sprechen von einem "langweiligen" IPO. Dagegen geht es mit den auch als ADR an der Nasdaq gelisteten Titeln des Biotech-Unternehmens Beigene 3,2 Prozent abwärts. Die Investoren in Hongkong seien bei Biotech-Werten vorsichtig, heißt es am Markt, nachdem kürzlich erst das Börsendebüt von Ascletis enttäuscht hatte. Für das Schwergewicht Tencent geht es derweil um 1,5 Prozent aufwärts, für Petrochina 2,6 Prozent. In Japan stützen vor allem Finanz- und Technologiewerte den Nikkei-225, der um 0,4 Prozent auf 22.762 Punkte vorrückt. Für die Softbank-Aktie geht es 3,8 Prozent aufwärts, der Beteiligungskonzern will in die Lieferservice-Sparte von Alibaba investieren. Unter den Sektoren geht es mit Finanzwerten im Schnitt um 2 Prozent aufwärts.

US-NACHBÖRSE

Unter den zahlreichen nachbörslichen US-Berichtsunternehmen hat Fossil positiv überrascht. Der Einzelhändler hat den Verlust im abgelaufenen Quartal auf 16 Cent je Aktie von 7,11 Dollar je Aktie reduziert. Analysten hatten mit einem Verlust je Anteilsschein von 87 Cent gerechnet. Der Umsatz fiel leicht auf 577 Millionen Dollar, während die Experten 562 Millionen Dollar erwartet hatten. Die Aktie rückte auf nasdaq.com bis 20.00 Uhr Ortszeit um 4,4 Prozent vor auf 27,46 Dollar. Das Social-Media-Unternehmen Snap hat einen bereinigten Verlust je Aktie von 14 Cent verbucht, während Analysten 17 Cent je Aktie auf dem Schirm hatten. Auch der Umsatz übertraf die Prognosen. Für die Aktie ging es um 0,6 Prozent auf 13,20 Dollar nach oben. Die Aktie der Pizzakette Papa John's sackte um 10,5 Prozent ab auf 36,75 Dollar. Das Unternehmen hat mit dem Quartalsbericht die Erwartungen verfehlt und überdies die Jahresprognose heruntergenommen. Satte 22 Prozent Gewinn verbuchte die Aktie von Applied Optoelectronics, die bei 45,50 Dollar gehandelt wurde. Beim Umsatz erzielte der Kommunikationsausrüster 10 Millionen Dollar mehr als die Analysten mit 77,8 Millionen Dollar erwartet hatten. Der Gewinn je Aktie lag auf bereinigter Basis mit 64 Cent ebenfalls klar über den erwarteten 44 Cent. Auch die Titel des Internet-Dienstleisters Hortonworks waren gesucht. Der Verlust je Aktie lag bereinigt bei 12 Cent und damit 10 Cent niedriger als die Experten erwartet hatten. Auch der Umsatz überstieg die von den Analysten prognostizierten Zahlen. Die Titel steigerten sich um 14,3 Prozent auf 19,45 Dollar.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.628,91 0,50 126,73 3,68 S&P-500 2.858,45 0,28 8,05 6,91 Nasdaq-Comp. 7.883,66 0,31 23,99 14,20 Nasdaq-100 7.462,65 0,32 23,66 16,67 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 721 Mio 660 Mio Gewinner 1.566 1.767 Verlierer 1.382 1.194 Unverändert 125 119

Fester - Die positiv verlaufende US-Berichtssaison hat auch am Dienstag die Wall Street angeschoben. Dagegen wurde der weiterhin schwelende Handelsstreit zwischen den USA und China von den Investoren weitgehend ausgeblendet. Zudem nähert sich der S&P-500 seinem Rekordstand von Ende Januar an und liegt nur noch 0,5 Prozent unter dieser Marke. Mit einem Tweet über einen möglichen Rückzug des Elektroauto-Herstellers Tesla von der Börse hat Gründer Elon Musk am Dienstag für Aufregung am Aktienmarkt gesorgt. Der Börsenrückzug könne zu 420 US-Dollar je Aktie erfolgen, lautete ein Tweet von Musks Account. Die Tesla-Aktie legte mit den Spekulationen deutlich zu, wurde zwischenzeitlich aber vom Handel ausgesetzt. Eine viertel Stunde vor dem Ende wurde die Aktie dann wieder gehandelt und schloss schließlich mit einem Plus von 11 Prozent bei 379,56 Dollar. Nach Aussage von Musk in einem Memo an die Mitarbeiter, das auf die Webseite des Unternehmens gestellt wurde, gibt es allerdings noch keine finale Entscheidung über einen möglichen Rückzug von der Börse.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,66 1,2 2,65 145,9 5 Jahre 2,84 3,4 2,81 91,6 7 Jahre 2,92 3,6 2,89 67,6 10 Jahre 2,98 3,5 2,94 53,4 30 Jahre 3,12 3,2 3,09 5,4

Staatsanleihen waren angesichts der festeren Aktienmärkte nicht gesucht. Die Rendite zehnjähriger US-Titel stieg um 4 Basispunkte auf 2,98 Prozent.

DEVISEN

EUR/USD 1,1623 +0,2% 1,1597 1,1581 -3,3% EUR/JPY 129,32 +0,1% 129,17 128,87 -4,4% EUR/GBP 0,8971 +0,1% 0,8964 0,8929 +0,9% GBP/USD 1,2956 +0,1% 1,2938 1,2969 -4,2% USD/JPY 111,27 -0,1% 111,38 111,30 -1,2% USD/KRW 1117,91 +0,0% 1117,73 1123,05 +4,7% USD/CNY 6,8254 -0,1% 6,8318 6,8406 +4,9% USD/CNH 6,8280 +0,1% 6,8199 6,8508 +4,8% USD/HKD 7,8495 -0,0% 7,8497 7,8491 +0,5% AUD/USD 0,7428 +0,1% 0,7419 0,7422 -5,0% NZD/USD 0,6755 +0,3% 0,6736 0,6739 -4,9% Bitcoin BTC/USD 6.477,11 -4,3% 6.771,24 6.974,14 -52,6%

Der Dollar gab einen Teil seiner jüngsten Gewinne ab. Der ICE-Dollar-Index verlor 0,2 Prozent. Händler sprachen von Gewinnmitnahmen nach der jüngsten positiven Entwicklung. Der Euro stieg im Gegenzug auf ein Tageshoch von 1,1609 Dollar. Dieses Niveau konnte jedoch nicht ganz behauptet werden. Im späten US-Handel ging die Gemeinschaftswährung mit 1,1599 Dollar um, nach 1,1555 Dollar am Vortag.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,25 69,17 +0,1% 0,08 +17,2% Brent/ICE 74,61 74,65 -0,1% -0,04 +16,3%

Der schwächere Dollar stützte auch die Ölpreise, die zudem weiter von den US-Sanktionen gegen den Iran profitierten, die am Dienstag in Kraft traten. Aufgrund der Sanktionen, die in den kommenden drei Monaten noch erweitert werden sollen, dürften die iranischen Ölexporte um über 1 Million Barrel pro Tag sinken, so Experten. Derzeit exportiert Iran täglich etwa 2,5 Millionen Barrel Öl. Zudem hat die Energy Information Administration (EIA) ihre Prognose für die US-Produktion leicht nach unten genommen. Für US-Öl der Sorte WTI geht die EIA nun für 2018 von einem Preis von 66,21 Dollar je Barrel aus, nach 65,95 Dollar im Vormonat. WTI verteuerte sich zum US-Settlement um 0,2 Prozent auf 69,17 Dollar. Brent verbesserte sich um 1,3 Prozent auf 74,65 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.214,19 1.211,02 +0,3% +3,17 -6,8% Silber (Spot) 15,44 15,38 +0,3% +0,05 -8,9% Platin (Spot) 831,45 829,75 +0,2% +1,70 -10,6% Kupfer-Future 2,77 2,75 +0,6% +0,02 -17,1%

