Die Kurse von deutschen Staatsanleihen haben sich am Mittwoch wenig bewegt und sind nur leicht gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte am Morgen um 0,04 Prozent auf 162,08 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,40 Prozent.

Die jüngste Ankündigung von neuen Strafzöllen der USA auf chinesische Waren im Wert von rund 16 Milliarden Dollar konnte die Kurse kaum bewegen. Im weiteren Tagesverlauf wird mit einem eher impulsarmen Handel am deutschen Rentenmarkt gerechnet. In der Eurozone stehen nur wenige und in den USA keine Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten./jkr/fba

ISIN DE0009652644

AXC0075 2018-08-08/08:31