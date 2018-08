Die Erholung beim Halbleiterkonzern Dialog Semiconductor hat sich auch in der vorigen Handelswoche fortgesetzt. So konnten der 20- als auch der 50-Tage-Durchschnitt erstmals in diesem Jahr gebrochen werden. Dies sind klare Anzeichen einer möglichen Stabilisierung, welche in Folge gar eine Trendwende einleiten könnte.

