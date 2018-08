Aktien mit Verlust zu verkaufen, ist psychologisch schwierig. Aber wer Erfolg haben will, muss auch die eigenen Ideen immer wieder infrage stellen.

Dass es langfristig wichtig ist, Verluste konsequent zu begrenzen, um Schwankungen im eigenen Depot gering zu halten, leuchtet ein. Doch gesagt ist das leichter als getan. Denn eine Aktie zu verkaufen, die unter ihrem Kaufkurs notiert, schmerzt. Zeigt es doch, dass die eigenen Erwartungen an das Investment falsch waren. Anleger müssen sich also einen Fehler eingestehen, um ihn korrigieren zu können. Viele schaffen das nicht.

Dabei zeigt sich immer wieder, wie wichtig es ist, konsequent zu handeln. In dieser Woche lässt sich das gleich an zwei ehemaligen Depotwerten ablesen. Zum einen ist da bet-at-home. Das Glücksspielunternehmen mit Lizenz in Malta, operativem Sitz in Österreich und Briefkasten in Düsseldorf haben wir im Januar noch zu knapp über 100 Euro aus dem spekulativen Depot geworfen. Chef Franz Ömer hatte zuvor in großem Stil eigene Aktien verkauft, das Geschäft ...

