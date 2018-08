Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Beiersdorf nach Zahlen von 107 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse des zweiten Quartals und auch insgesamt des ersten Halbjahrs hätten das starke Wachstum unterstrichen, schrieb Analyst Chas Manso in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im zweiten Halbjahr winke mehr Dynamik bei Nivea, die leichte Schwächen in anderen Bereichen kompensieren dürfte./ag/zb Datum der Analyse: 08.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005200000