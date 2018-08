Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Zalando nach Zahlen zum zweiten Quartal von 52,50 auf 52,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Umsatzentwicklung des Online-Modehändlers habe klar enttäuscht, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dieser Trend könnte sich im laufenden dritten Quartal wegen der seit Wochen andauernden Hitzewelle in Europa fortsetzen. An seiner grundsätzlich positiven Einschätzung habe sich jedoch nichts geändert./edh/ag Datum der Analyse: 08.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0015 2018-08-08/08:42

ISIN: DE000ZAL1111