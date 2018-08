"Einfach. Effizient. Erfolgreich." So lautet der Slogan der Kölner Werbefirma Ströer. Was aber macht Ströer genau? Das Unternehmen aus Köln vermarktet nach eigenen Angaben vor allem im deutschsprachigen Raum mehrere tausend Webseiten. Und: Ströer betreibt rund 300.000 Werbeflächen im Bereich der Außenwerbung. Damit sind beispielsweise klassische Plakatmedien oder Litfaßsäulen bis hin zu einem exklusiven Werberecht an Bahnhöfen gemeint. Ströer betreibt mittlerweile auch Dialogmarketing. Wie der Name schon sagt, bietet Ströer somit den gezielten Kontakt, den Dialog zu den Kunden des Werbetreibenden an. Die Beziehungen zu den Kunden werden so analysiert und vertieft.

Halbjahresbericht kommt morgen

Wie eingangs erwähnt, bringt Ströer nach eigenen Informationen morgen frische Zahlen, genau gesagt die Zahlen nach dem ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres. Die Analysten von Hauck & Aufhäuser zeigen sich diesbezüglich zuversichtlich und stufen die Aktie mit "Buy" und einem Kursziel von 76 Euro ein. Die Zahlen ...

