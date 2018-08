Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Credit Suisse (CS) von 10 auf 14 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Die Markterwartungen an die Schweizer Großbank seien inzwischen zu hoch, schrieb Analyst Eoin Mullany in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Denn ansonsten müsste es der CS in den nächsten zwei Jahren gelingen, ihre Erträge um 10 Prozent zu steigern. Mullany hob aber seine Gewinnschätzungen aufgrund höherer Erträge./ck/ag Datum der Analyse: 08.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

