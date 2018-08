Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für United Internet nach den weitgehend vorgelegten Quartalsberichten der europäischen Telekomunternehmen auf "Buy" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Das Quartal sei für die Branche ziemlich reibungslos verlaufen, schrieb Analyst Carl Murdock-Smith in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Jahresziele seien allgemein konservativ gesetzt und die Erwartungen am rechten Fleck. Die Aktie von United Internet zähle neben KPN, Telefonica und Telenor zu seinen "Top Picks"./ck/ag Datum der Analyse: 07.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

