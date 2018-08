Die Weltwirtschaft verändert sich rasant, da die Mobilität sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen an Bedeutung gewinnt. Das Statistik-Portal Statista schätzt, dass die 7 Exabyte an globalen mobilen Daten, die 2016 monatlich übertragen werden, bis 2021 auf 49 Exabyte pro Monat ansteigen werden. Bei der Mobilität geht es jedoch nicht nur um die Kommunikation über ein Smartphone. Bei dem Datenboom geht es aber in erster Linie um die Technologieunternehmen, die die Art und Weise, wie wir mit unserer Umgebung kommunizieren und Daten und Ideen miteinander austauschen, neu erschaffen. Drei dieser Unternehmen sind Twilio (WKN:A2ALP4), Atlassian (WKN:A2ABYA) und Teladoc (WKN:A14VPK) ....

Den vollständigen Artikel lesen ...