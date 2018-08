Kritiker von Tesla (WKN:A1CX3T) waren sich in den letzten Jahren stets einig, dass die großen Autobauer nach Belieben die Elektroautos vom Band schießen lassen können, sobald sie es nur wollen. Die Produktionsprobleme bei dem mit der Massenproduktion unvertrauten Autohersteller aus Kalifornien überraschen solche Kritiker wenig. Was sie aber nicht gedacht hätten, ist, dass auch VW (WKN:766400)-Kunden aktuell peinlich lange auf ihre Elektroautos warten müssen. VW kommt vom hohen Ross herunter VW ist einer der größten und in vieler Hinsicht operativ stärksten Autohersteller der Welt. Das Wolfsburger Imperium stellt jährlich Millionen hochwertige Autos her. Da kommt es überraschend, dass sie aktuell massive Probleme ...

Den vollständigen Artikel lesen ...