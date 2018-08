TORONTO, Aug. 08, 2018heute den Markteintritt für Europa auf Google Play Store bekannt.



Die in den höchsten Tönen gelobte App, bringt GPS Navigation auf ein neues Niveau. Sie ermöglicht Nutzern den Zugriff auf HD-Kartenmaterial und Spurennavigation, während ein immersives und genaues Navigationserlebnis geboten wird.

In dieser Ausgabe beinhaltet Live Roads jetzt das europäische HD-Kartenmaterial, und auf häufige Nachfrage von zehntausenden von treuen Nutzern, jetzt auch Anweisungen für Spaziergänger und Radfahrer. Durch die realistische Darstellung von 3D Autos, Fahrrädern, Avataren, und HD-Kartenmaterial, bekommt der Nutzer eine Navigation geboten, die in den Bereichen Personalisierung und Fun, andere herkömmliche Navigations-Apps weit hinter sich lässt.

Hauptmerkmale der neuen Veröffentlichung beinhalten:

3D-Charaktere & Avatare - Wählen Sie aus einer kostenlosen Liste von 3D-Autos, Fahrrädern, und persönlichen Avataren um Ihr digitales Ich auszudrücken. Die 3D-Charaktere sind vollständig animiert, um Ihre tatsächlichen Bewegungen in der Realität besser darzustellen.

Verkehrsberichte Live - Alle Nutzer haben Zugriff auf Live Verkehrsberichte. Sehen Sie den Status aller Straßen in der Umgebung.

Bild-In-Picture (PIP) Landkarten - Nutzer können HD- und SD-Landkarten gleichzeitig für mehr Details und Genauigkeit abrufen.

Live Standorte mit Freunden teilen - Nutzer können Ihren genauen Standort und die geschätzte Ankunftszeit mit anderen Nutzern teilen. Ebenso können Unfälle, Baustellen, und andere Vorfälle in Echtzeit berichtet werden.



"Live Roads gestattet ein genaues und persönliches Erlebnis beim Navigieren in der echten Welt," sagt Paul Konieczny, Gründer und Geschäftsführer von Live Roads. "Durch die Möglichkeit der Nutzer Ihr digitales Ich als 3D-Charakter zu wählen, trägt Live Roads dazu bei, dass Navigationserlebnis zu einem Spiel zu machen. Eine spaßige und genaue Navigation um von A nach B zu gelangen."

Live Roads wird später diesen Sommer, auch auf iOS verfügbar sein. Dann mit zusätzlichen Eigenschaften wie Verkehrslage je Spur. Hierbei bekommt der Nutzer Live Updates zur Verkehrslage um die Fahrspuren um Ihn herum, und welche Route die Beste ist. Für weitere Informationen zu Live Roads, besuchen Sie bitte unsere Webseite: www.liveroads.com.

Zu Live Roads

Gegründet im Jahre 2016, bringt Live Roads das Navigations- und Fahrerlebnis ins 21. Jahrhundert und darüber hinaus. Das Live Roads Team ist darauf aus, neue spannende Wege zu entwickeln um immersive Technologien für den Fahrer einzuführen. Die Firma ist immer darauf bedacht, dass bestmögliche Navigationserlebnis zu bieten, indem der Nutzer rechtzeitig mit relevanten Informationen versorgt wird - und das auf eine innovative und spannende Art und Weise. Das Live Roads Team besteht aus motivierten und ideenreichen Personen, welche die Art und Weise wie Sie navigieren verändern werden. Für weitere Informationen, besuchen Sie uns unter: www.liveroads.com.

