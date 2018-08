Die am Vortag freundliche Stimmung an den Börsen Asiens hat sich zur Wochenmitte wieder abgekühlt. Vor allem die chinesischen Festlandbörsen schwächelten am Mittwoch wieder. Erneut gewannen dort Sorgen über den sich weiter hochschaukelnden Handelsstreit mit den USA die Oberhand. Auslöser war, dass die Vereinigten Staaten weitere Zölle in Höhe von 25 Prozent auf chinesische Waren im Wert von rund 16 Milliarden US-Dollar ankündigten. Diese sollen am 23. August wirksam werden.

Der CSI-300-Index verlor im späten Handel 1,39 Prozent auf 3322,15 Punkte, nachdem er tags zuvor noch zu einer deutlichen Erholung angesetzt hatte. Der Shanghai-Composite-Index gab um 1,06 Prozent nach, war allerdings am Tag zuvor um satte 2,7 Prozent gestiegen und hatte damit den größten Gewinn seit zwei Jahren verbucht.

Der Hang Seng in Hongkong hielt sich mit 0,14 Prozent im Plus und lag damit bei 28 288,21 Punkten. Stützend wirkten laut Händlern vor allem die Kursgewinne des Gaming-Giganten Tencent. Die Aktien stiegen zuletzt um 1,7 Prozent.

In Japan verlor der Nikkei 225 zum Handelsschluss 0,08 Prozent auf 22 644,31 Punkte./ck/fba

ISIN XC0009692440 HK0000004322 JP9010C00002 CNM0000001Y0

