Corporate News / Frankfurt am Main, 8. August 2018 Hauptversammlung der FinTech Group AG stimmte mit deutlichen Mehrheiten den Beschlussvorlagen der Tagesordnung zu Aktionäre entlasteten Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2017 BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, erneut zum Konzern-/ Abschlussprüfer für 2018 sowie zum Prüfer für etwaige prüferische Durchsichten unterjähriger Finanzberichte 2018 und 2019 bestellt Aufhebung, Erhöhung, Anpassung und Schaffung genehmigter und bedingter Kapitalien mit entsprechenden Satzungsänderungen beschlossen Frankfurt am Main - Die Aktionäre der FinTech Group AG (ISIN: DE000FTG1111, WKN: FTG111, Ticker: FTK.GR) entlasteten auf der gestrigen Hauptversammlung der Gesellschaft in Frankfurt am Main Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2017 mit deutlichen Mehrheiten von 99,96% für den Vorstand und 84,64% für den Aufsichtsrat. Die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, wurde mit einer Mehrheit von 92,00% erneut zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 sowie zum Prüfer für eine etwaige prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzberichte im Geschäftsjahr 2018 und 2019 gewählt. Die weiteren Beschlussvorlagen der Tagesordnung zur Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 2018 sowie zur Anpassung des bestehenden bedingten Kapitals 2017 und der Schaffung eines neuen bedingten Kapitals 2018/II, inklusive der entsprechenden Satzungsänderungen wurden von den Aktionären ebenfalls mit deutlichen Mehrheiten von jeweils rund 79% beschlossen. Die Präsenz sowie die detaillierten Abstimmungsergebnisse der einzelnen Tagesordnungspunkte der gestrigen Hauptversammlung stehen in Kürze auf der Website zum Herunterladen zur Verfügung: https://www.fintechgroup.com/de/investor-relations/hauptversammlungen/ Über die FinTech Group AG Die FinTech Group AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) ist eine moderne Smart Bank, die innovative Finanztechnologie, ein eigenes Kernbankensystem und ein regulatorisches Haftungsdach bietet. Der Online Broker flatex ist die Cash-Cow, der durch seine fortschrittliche, hauseigene Technologie Top-Service kostengünstig anbieten kann und somit zur am schnellsten wachsenden Trading-Plattform Europas macht. Diese smarte Technologie lässt sich leicht skalieren - deshalb wird sie auch erfolgreich B2B-Kunden angeboten. Zahlreiche namhafte Institute sowie die staatliche Infrastruktur nutzen diese vitalen Leistungen. Startups und disruptive Geschäftsideen, die eine Banklizenz benötigen, verhilft dieses White-Label-Banking zum schnellen Erfolg. In einer Zeit der Bankenkonsolidierung, von Niedrigzinsen und Digitalisierung ist die FinTechGroup AG als Smart Bank somit ideal für weiteres Wachstum positioniert und auf einem sehr guten Weg, Europas führender Anbieter für Finanztechnologie zu werden. Kontakt: Jörg Peters IR & Presse FinTech Group AG Rotfeder-Ring 5 D-60327 Frankfurt/Main +49 (0) 69 450001 1701 joerg.peters.ext@fintechgroup.com

