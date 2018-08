Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - E.ON (ISIN DE000ENAG999/ WKN ENAG99) hat ein gutes Zwischenergebnis für das erste Halbjahr 2018 vorgelegt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das bereinigte EBIT im Kerngeschäft lag in den ersten sechs Monaten 2018 mit 1,7 Milliarden Euro um zehn Prozent über dem schwachen Vorjahreswert (1,6 Milliarden Euro). Das bereinigte EBIT für den Konzern stieg im ersten Halbjahr 2018 gegenüber dem Berichtszeitraum 2017 ebenfalls um zehn Prozent auf 1,9 Milliarden Euro an (Vorjahr 1,8 Milliarden Euro). Der bereinigte Konzernüberschuss übertraf mit 1.052 Millionen Euro den Vorjahreswert von 881 Millionen Euro um 171 Millionen Euro beziehungsweise 19 Prozent. ...

