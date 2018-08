Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aena auf "Buy" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Unter den europäischen Flughafenbetreibern dürfte Fraport seine Kapazitäten im dritten Quartal am stärksten ausweiten, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Für das Schlussquartal dürften die Kapazitätserwartungen der meisten Flughäfen des Kontinents aber zurückgefahren werden./edh/ag Datum der Analyse: 08.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

