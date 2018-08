Berlin (ots) - Die Bundesregierung als Gläubiger von Air Berlin kann möglicherweise mit höheren Rückzahlungen eines staatlichen Millionenkredits rechnen.



Im Insolvenzverfahren werde derzeit geprüft, wer seinerseits noch Schulden bei der ehemaligen Fluggesellschaft hat. Das sagte Insolvenzverwalter Lucas Flöther am Mittwoch im inforadio vom rbb.



Konkret geht es um Forderungen, die noch nicht eingetrieben werden konnten. Als Beispiel nannte er unter anderem Kautionen, die Air Berlin an Flughäfen geleistet hat:



"Wir haben es geschafft, damit auch Erlöse zu erzielen und damit auch einen großen Teil des Darlehens zurückzuführen. Die Verwertung ist aber noch nicht abgeschlossen, so dass zukünftig noch weitere Teile zurückgeführt werden können."



Flöther betonte, außerdem gehe es um Haftungs- und Schadenersatzansprüche gegen Geschäftsführer und ehemalige Vorstände.



Der Bund war bei Air Berlin vor einem Jahr mit einem Überbrückungs-Kredit von 150 Millionen Euro eingesprungen. Mitten in der Ferienzeit hatte Air Berlin Insolvenz angemeldet, nachdem Groß-Aktionär Etihad den Geldhahn zugedreht hatte.



