In Deutschland dominiert derzeit die Quartalssaison. In den USA genügt Elon Musk, um für Turbulenzen zu sorgen. Der Tesla-Chef denkt laut über den Abschied seines Unternehmens von der Börse nach. Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR informiert über die Lage an den Märkten. Bei den Einzelwerten geht es neben Tesla heute um 3D Systems und Snap. Beide Konzerne haben Zahlen vorgelegt und die Märkte überzeugt. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.