BERENBERG HEBT ZIEL FÜR CREDIT SUISSE AUF 14 (10) CHF - 'SELL'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR SIEMENS GAMESA AUF 15 (16) EUR - 'BUY'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR BARCLAYS AUF 215 (220) PENCE - 'NEUTRAL'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR LLOYDS AUF 56 (58) PENCE - 'SELL'GOLDMAN HEBT AP MOLLER- MAERSK AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 10500 (9500) DKK BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 52 (52,50) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG STARTET SILTRONIC MIT 'SELL' - ZIEL 130 EURBERENBERG HEBT WACKER NEUSON AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 31 EURCFRA HEBT DEUTSCHE POST AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 36 (38) EURDZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR DIALOG SEMICOND. AUF 16,40 (14,00) EUR - 'HALTEN'HSBC SENKT ZIEL FÜR TECHNOTRANS AUF 39 (43) EUR - 'HOLD'HSBC HEBT ZIEL FÜR...Den vollständigen Artikel lesen ...