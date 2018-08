Der Konzernumsatz der Polytec Group reduzierte sich im ersten Halbjahr 2018 gegenüber dem Vorjahresniveau um 5,6% auf EUR 328,7 Mio. (H1 2017: EUR 348,3 Mio.). Wie bereits im ersten Quartal 2018, seien auch im Zeitraum April bis Juni die Abrufe von Produkten für Diesel-PKW in Folge der Fahrverbote für ältere Dieselmodelle, die insbesondere zur Verunsicherung der Konsumenten führten, spürbar zurückgegangen, so das Unternehmen. Zudem reduzierten sich die Werkzeug- und Entwicklungsumsätze deutlich. Das sehr hohe Vorjahresniveau der Umsätze im Marktbereich Personenkraftwagen und auch im Marktbereich Non-Automotive konnte in der aktuellen Berichtsperiode nicht erreicht werden. Positiv entwickelte sich hingegen der Marktbereich Nutzfahrzeuge, der...

