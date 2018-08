Im Prozess gegen den früheren Wahlkampfchef von Donald Trump hat ein Geschäftspartner Paul Manafort schwer belastet. Es geht um dubiose Millionenzahlungen aus der Ukraine.

Ein langjähriger Geschäftspartner des ehemaligen Wahlkampfmanagers von US-Präsident Donald Trump hat vor Gericht zu Geldflüssen aus der Ukraine ausgesagt. Rick Gates erklärte am Dienstag vor Gericht, mehrere Millionen Dollar seien von Firmen, die von ukrainischen Geschäftsleuten kontrolliert worden seien, auf Bankkonten von Paul Manafort in Zypern geflossen. Gates, ein Kronzeuge der Staatsanwaltschaft, sagte den zweiten Tag in Folge aus. Im Kreuzverhör wurde er hart angegangen.

Im Zentrum des Verfahrens gegen Manafort stehen dessen Berateraktivitäten in der Ukraine, nicht seine Arbeit als Trumps Wahlkampfleiter. Dennoch ist der Prozess gegen ihn der erste, der aus den Untersuchungen von Sonderermittler Robert Mueller in der Affäre um eine russische Einmischung ...

