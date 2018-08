Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Chinas Importe wachsen überraschend kräftig

China hat im Juli überraschend viele Waren importiert. Da die Exporte nicht ganz so deutlich stiegen, verringerte sich der Handelsüberschuss. Die Einfuhren nahmen im Juli um 27,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu, wie aus Daten der Zollbehörde des Landes hervorgeht. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Zuwachs von 15,3 Prozent gerechnet. Die Exporte legten in US-Dollar um 12,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu, Ökonomen hatten mit einem Zuwachs von 10 Prozent gerechnet. Entsprechend verringerte sich der Handelsbilanzüberschuss der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt auf 28,05 Milliarden Dollar von 41,61 Milliarden Dollar im Monat davor.

Weitere US-Strafzölle auf China-Importe ab 23. August

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat für den 23. August weitere Strafzölle auf Importe aus China angekündigt. Die geplanten neuen Zölle in Höhe von 25 Prozent sollen für Güter im Wert von 16 Milliarden Dollar erhoben werden, wie das Büro von Trumps Handelsbeauftragtem Robert Lighthizer mitteilte. Insgesamt fallen dann Strafzölle für 279 chinesische Güter im Gesamtwert von 50 Milliarden Dollar an. Washington hatte bereits vor einem Monat Strafzölle auf chinesische Importe in Wert von 34 Milliarden Dollar verhängt.

Bericht: Ermittlungen gegen Trumps Ex-Anwalt wegen Steuerbetrugs

Gegen den früheren persönlichen Anwalt von US-Präsident Donald Trump wird laut einem Zeitungsbericht unter anderem wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung ermittelt. Die Bundesanwälte untersuchten, ob Michael Cohen seine Einnahmen aus einem Taxiunternehmen in seinen Steuererklärungen zu niedrig beziffert habe, berichtete das Wall Street Journal.

Kandidat der US-Republikaner bei Nachwahl in Ohio knapp vorne

Bei der Nachwahl für einen Sitz im US-Repräsentantenhaus im Bundesstaat Ohio liegt der republikanische Kandidat knapp vorne. Nach Auszählung der in Wahllokalen abgegebenen Stimmzettel erhielt Troy Balderson 50,2 Prozent, sein Rivale Danny O'Connor von den Demokraten 49,3 Prozent der Stimmen, teilten die Behörden mit.

USA fordern Russland zu Truppenabzug aus Regionen Georgiens auf

Zehn Jahre nach dem Krieg Russlands mit Georgien haben die USA Moskau zum Abzug der russischen Truppen aus den Provinzen Südossetien und Abchasien aufgefordert. "Diese Regionen sind Teil Georgiens, sie sind nicht Teil Russlands", sagte die Sprecherin des US-Außenministeriums, Heather Nauert.

Erdogan kommt am 28. September zu Staatsbesuch nach Berlin

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kommt am 28. September zu einem zweitägigen Staatsbesuch nach Berlin. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will den Gast aus Ankara mit militärischen Ehren begrüßen, am Abend ist dann ein Staatsbankett auf Schloss Bellevue geplant, wie es im Bundespräsidialamt hieß. Weitere Einzelheiten des Besuchs sind noch in Vorbereitung. Ein Termin für das geplante Treffen Erdogans mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wurde noch nicht mitgeteilt.

Berlin und Washington uneins über Irans Bargeldtransfer - Zeitung

Die Bundesregierung sieht nach Informationen des Handelsblatts bislang keinen Grund, die umstrittene Bargeldüberweisung in den Iran zu stoppen. Die Bundesregierung halte die Erkenntnisse, die die USA vorgelegt hätten, nicht für überzeugend. "Das ist bis jetzt wenig stichhaltig", zitierte das Blatt aus Regierungskreisen. Der Iran will 300 Millionen Euro, die auf einem Konto der Europäisch-Iranischen Handelsbank in Hamburg lagern, nach Teheran schaffen.

Maas warnt vor Zuspitzung des Iran-Konflikts

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat vor einer Zuspitzung des Konflikts mit dem Iran und möglichen schweren Folgen gewarnt. "Eine Eskalation wäre extrem gefährlich. Das Abkommen hat gerade dazu beigetragen, dass diese bisher ausgeblieben ist", sagte Maas nach dem Inkraftreten der US-Sanktionen gegen den Iran im Gespräch mit der Passauer Neuen Presse.

Italiens Parlament dreht Arbeitsmarktreform der früheren Regierung zurück

Die neue italienische Populisten-Koalition hat die Arbeitsmarktreformen der Vorgängerregierung teilweise wieder rückgängig gemacht. Nach dem Abgeordnetenhaus stimmte auch der Senat der Vorlage zu, die damit die letzte parlamentarische Hürde genommen hat. 155 Senatoren votierten für den Entwurf, es gab 125 Gegenstimmen und eine Enthaltung. Das Gesetz begrenzt die Zeitarbeit, nimmt Lockerungen beim Kündigungsschutz zurück und sieht Abgaben für Unternehmen vor, die Arbeitsplätze ins Ausland verlagern.

Argentiniens Ex-Vizepräsident zu fast sechs Jahren Haft verurteilt

Ein Gericht in Buenos Aires hat den ehemaligen argentinischen Vizepräsidenten Amado Boudou wegen Korruption und Vorteilsnahme zu fünf Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt. Zudem darf er für den Rest seines Lebens keine öffentliche Ämter mehr bekleiden.

Japan/Leistungsbilanz Juni nsb Überschuss 1,1756 Bill JPY (PROG: Überschuss 1,176 Bill JPY)

Japan/Leistungsbilanz Juni nsb Überschuss 1,1756 Bill JPY; +27,1% gg Vj

US/Verbraucherkredite Juni plus 10,21 Mrd USD

US/Verbraucherkredite Mai revidiert plus 24,26 Mrd USD (vorl: plus 24,56 Mrd USD)

