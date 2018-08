Im zweiten Quartal rutschte der operative Gewinn um 9 Prozent auf 12,2 Milliarden Dänische Kronen (1,6 Mrd Euro) ab, wie der Konzern am Mittwoch in Bagsvaerd mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit etwas mehr Gewinn gerechnet. Auch wenn die Dänen aufs Jahr gesehen nun etwas optimistischer sind, was die Wechselkursschwankungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...