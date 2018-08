Der Zollstreit zwischen den USA und China dämpft die Kauflaune der Dax-Anleger. Im Fokus stehen unter anderem Munich Re und Eon.

Gute Vorgaben von Börsen in USA und AsienHandelsstreit belastet aber den deutschen AktienmarktPost-Aktie hochgestuft

Der deutsche Leitindex fiel zur Eröffnung am Mittwoch um 0,2 Prozent auf 12.621 Punkte. Am Dienstag hatte er 0,4 Prozent höher bei 12.648 Punkten geschlossen. Die Regierung in Washington kündigte zusätzliche Strafzölle auf chinesische Einfuhren im Volumen von 16 Milliarden Dollar an. Eine von China für diesen Fall angekündigte Vergeltung blieb zunächst aus.

Die Vorgaben sind positiv: Gestützt auf Gewinne bei Technologieaktien hat die asiatische Leitbörse in Tokio am Mittwoch im Plus notiert. Der Nikkei-Index lag zum Ende des Vormittagshandels 0,39 Prozent höher bei 22.750 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index legte 0,3 Prozent auf 1751 Zähler zu. Die Wall Street hatte den Handel am Montag im Plus beendet: Der Dow Jones schloss 0,5 Prozent fester bei 25.628 Punkten. Der S&P 500 gewann 0,3 Prozent auf 2858 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann ebenfalls 0,3 Prozent.

Trotz des Zollstreits mit den USA stiegen die chinesischen Exporte im Juli um 12,2 Prozent und die Importe sogar um 27,3 Prozent. Daneben hellten Spekulationen auf ein Konjunkturprogramm der Regierung in Peking die Stimmung der Investoren auf, sagten Aktienhändler.

Kopfschmerzen bereiteten Anleger auch die Spannungen zwischen den USA und dem Iran. Seit Dienstag sind US-Sanktionen in Kraft. Dem Iran ist es nun unter anderem verboten, US-Dollar zu kaufen und mit Gold, Metallen, Kohle und Industrie-Software zu handeln. Zudem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...