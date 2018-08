Aktuelle Kommentare aus dem wikifolio-Universum. Mit Links zu den jeweiligen Depots, damit man sieht, wie erfolgreich die Kommentatoren mit ihren Einschätzungen sind und wie sich die genannten Inputs in die jeweiligen Strategien einordnen. Zu unserem eigenen Wikifolio geht es HIER Glencore -3.63% contriTrade (LUCIE14): GLENCORE Zahlen erwartungsgemäß. Das vorgelegte Zahlenwerk ist positiv, entspricht den Erwartungen und bestätigt damit den Anteil in meinem wikifolio. EBITDA stieg um 23% wobei dies "Adjusted" ist was immer viel Spielraum bei der Bilanzierung gibt. Ist aber nicht untypisch und kann als Vergleichswert herangezogen werden. Wichtiger der eigentliche Profit und der ist um 13%...

Den vollständigen Artikel lesen ...