Zu verdanken ist der glückliche Umstand dem 18 Mrd. $ schweren Verkauf seiner Chipsparte. Unter dem Strich blieben TOSHIBA von April bis Juni 1,02 Bio. Yen (umgerechnet 7,9 Mrd. Euro). Im Vorjahr hatte es nur zu knapp 390 Mio. Euro gereicht. Der Konzern verbuchte durch den Verkauf von Toshiba Memory an den Finanzinvestor Bain Capital einen Gewinn von 7,5 Mrd. Euro. Trotz des Rekordgewinns hielt TOSHIBA am Ausblick für das Geschäftsjahr zu Ende März fest und rechnet weiterhin mit einem Überschuss von 8,3 Mrd. Euro.



TOSHIBA ist durch Bilanzskandale und die Insolvenz seiner US-Atomsparte Westinghouse in finanzielle Schwierigkeiten geraten und musste die Veräußerung verschiedener Unternehmensteile anstoßen. Wie sich diese Verkäufe langfristig auswirken, ist unklar. Die verbliebenen Geschäftsbereiche ringen damit, die Lücken zu schließen.



