Lausanne (ots) - Treue ist für die Schweizer ein sicherer Wert,

aber sie sind anspruchsvoll! Eine von bonus.ch vor Kurzem

durchgeführte Umfrage zeigt, dass nur 7% der Teilnehmer Anfang des

Jahres ihre Autoversicherung gewechselt haben. Trotz einem

vielfältigerem Angebot und Konditionen, die einen Wechsel erleichtern

sind die Schweizer nach wie vor ihrer Versicherung treu. Aber aus

welchem Grund sind sie so treu? Um warum entscheiden sie sich dann

schlussendlich doch, den Anbieter zu wechseln?



Fast 1'000 Nutzer von bonus.ch haben ihren Versicherer gemäss den

folgenden Kriterien bewertet: Klarheit der übermittelten

Informationen, Bearbeitung der Schadensfälle, Erstattungsfrist,

Preis-Leistungsverhältnis und Kundenservice. Die Antworten wurden in

Noten zwischen 1 und 6 umgewandelt, wobei 6 die beste Note ist. Hier

die Erkenntnisse, die aus der Studie gewonnen wurden.



Im Allgemeinen sind die Schweizer Versicherungsnehmer genauso treu

wie in den vergangenen vier Jahren. Nur 7% der Schweizer haben

beschlossen, die Autoversicherung zu wechseln. Trotz einer grösseren

Dynamik, eine Anpassung der Tarife und Produkte und einer immer

stärkeren Konkurrenz haben die Versicherungsnehmer nicht das

Bedürfnis, ihren Versicherungsvertrag zu überdenken und die

Versicherung zu wechseln. Man kann beobachten, dass es die Qualität

des Kundenservice ist, die am meisten motiviert, seinem Versicherer

treu zu bleiben. In Fällen, bei denen die Versicherten nicht mit

ihrer Versicherung zufrieden sind, ist es das Prämienniveau, das

48.9% motivieren würde, ihren Vertrag für einen Anbieterwechsel zu

kündigen.



Wie im Vorjahr ist der Notenabstand zwischen den verschiedenen

Anbietern eng. Die Noten variieren zwischen 4.9 und 5.4. Diese

Ergebnisse zeigen die gute Wahrnehmung der Qualität der Leistungen in

der Schweiz, aber auch, dass die Konkurrenz zwischen den Anbietern

hart ist und dass man sich nicht nur durch den Preis abheben muss.



Mit der Note 5.4 "gut" erreicht Die Mobiliar den ersten

Podiumsplatz. Sie bleibt also - und das seit sechs Jahren - die

beliebteste Versicherung der Schweizer. Dieses Jahr teilen sich drei

Versicherungen - Axa Winterthur, Helvetia und Vaudoise - den zweiten

Platz mit der Note 5.3. Auf dem dritten Platz findet man Allianz

Suisse, smile.direct und TCS, alle mit der Note 5.2.



Die ständig steigende Anzahl der Besuche und Prämienberechnungen

auf dem Autoversicherungsportal bonus.ch zeigt das wachsende

Interesse für das Preis-Leistungsverhältnis. Die Versicherungsnehmer

sollten von den Fälligkeitsfristen profitieren, um ihre Situation neu

zu beurteilen und anzupassen. Zum Beispiel ist es ratsam, zu prüfen,

ob eine Vollkaskoversicherung für ein über 7 Jahre altes Auto Sinn

macht. Wenn man regelmässig seinen Versicherungsvertrag gemäss seinen

Bedürfnissen aktualisiert, ist es möglich, nicht unerhebliche

Ersparnisse zu erzielen.



Detaillierte Analyse, Tabellen und Grafiken:

https://www.bonus.ch/Pdf/2018/Autoversicherung.pdf



Direktzugang zu den Zufriedenheitsnoten der Autoversicherer:

https://www.bonus.ch/zrJPVXT.aspx



Direktzugang zum Prämienvergleich der Autoversicherungen:

https://www.bonus.ch/zrSA8V3.aspx



Lausanne, den 8. August 2018