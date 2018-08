Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - In den vergangenen Monaten hat sich die Jahresrate der Konsumentenpreise in China bei rund 2% eingependelt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Auch im Juli sollte die Inflation in dieser Größenordnung gelegen haben (Veröffentlichung am frühen Donnerstag). Abhängig von der Umsetzung der angedrohten Zölle im Handelsstreit zwischen den USA und China drohe im weiteren Jahresverlauf 2018 ein moderates Anziehen der Teuerung. Im Jahresdurchschnitt dürfte die Inflation bei 2,5% liegen. Gleichzeitig werde sich das BIP-Momentum in der 2. Jahreshälfte wohl leicht abschwächen. In diesem Umfeld würden die Analysten damit rechnen, dass die Notenbank (PBoC) weitere Rücknahmen der Mindestreservesätze ins Auge fasse. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...