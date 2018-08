Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-08-08 / 09:49 August 2018. Interim Management - der Einsatz von freiberuflichen Mitarbeitern wird in Deutschland immer beliebter. Auf diese Weise werden Kapazitätsengpässe kurzfristig überbrückt, fehlendes Know-how ausgeglichen und Umstrukturierungen effektiver umgesetzt. Robert Walters Deutschland, eine der international führenden Personalberatungen mit Sitz in Düsseldorf, Frankfurt und Hamburg, trägt diesem Trend Rechnung und vermittelt an allen drei Standorten Interim Manager an Unternehmen. *Thomas Hoffmann, Director Robert Walters Hamburg:* "In Zeiten des Fachkräfte- und Bewerbermangels ist es besonders wichtig, schnell, flexibel und kosteneffizient neue Mitarbeiter zu finden, die ein möglichst zielorientiertes Fachwissen mitbringen. Interim Management ist dafür oftmals die perfekte Lösung." Robert Walters konzentriert sich dank seines spezialisierten Beratungsansatzes ausschließlich auf Interim Management in den Bereichen Finanz- und Rechnungswesen, Sales & Marketing sowie IT. *Marco Hermle, Associate Director Robert Walters Frankfurt, ergänzt:* "Eine besonders hohe Nachfrage erleben wir aktuell bei Führungs- und Spezialistenpositionen im Finanz- und Rechnungswesen, die bei ERP-Einführungen, Auslagerung ins SSC oder beim Aufbau von BI/Reporting-Tools unterstützen." Für eine passgenaue Vermittlung analysieren die Interim-Personalberater die konkreten Herausforderungen und Ziele des Unternehmens und erstellen ein Kandidatenprofil, bevor sie mit der Suche beginnen. Dieses Kandidatenprofil definiert sowohl die fachlichen wie auch persönlichen Qualifikationen. Die Interim-Personalberater finden dann kurzfristig passende Bewerberprofile, meistens in ihrem bestehenden Netzwerk, und können passende Fachkräfte fristgerecht vermitteln. Eine Übersicht über das Interim-Management-Angebot [1] von Robert Walters finden Sie hier. Robert Walters [2] ist als eine der international führenden Personalberatungen spezialisiert auf die Vermittlung von Fach- und Führungskräften auf allen Managementebenen. In Deutschland besetzen wir Positionen in Festanstellung sowie auf Interimsbasis in den Bereichen Accounting & Finance, Banking & Financial Services, Information Technology, Legal sowie Sales & Digital Marketing. Robert Walters wurde im Jahr 1985 gegründet und ist heute international in 28 Ländern vertreten. - Ende - Kontakt: Maren Schneider - Marketing Managerin Deutschland & Schweiz T: +49 69 9203 840 022 E: maren.schneider@robertwalters.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Robert Walters Germany GmbH Schlagwort(e): Dienstleistungen 2018-08-08 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 711963 2018-08-08 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=0ea8548fb79ec4b22d062514c1bba560&application_id=711963&site_id=vwd&application_name=news 2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=cd43adc9c31b7489b5d4ef0f8bd9f966&application_id=711963&site_id=vwd&application_name=news

