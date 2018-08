Südafrika war gestern. Heute spielt die Musik für die Goldindustrie im Westen Afrikas. Dort hat sich Burkina Faso zu einem der Hot Spots entwickelt. Und dafür sorgt nicht nur die vielversprechende Geologie.

Westafrika macht Südafrika Konkurrenz

Einst war die Republik Südafrika der größte Goldproduzent auf dem schwarzen Kontinent. Doch dort werden die Minen immer tiefer und die Kosten steigen. In den vergangenen zehn Jahren hat sich mit Westafrika zudem ein neues Investititionsziel für die Mining-Industrie entwickelt. Mit der zunehmenden politischen Stabilität kamen auch die Konzerne. Ein Hot Spot dort ist Burkina Faso. Das Land liegt direkt auf dem afrikanischen Grünsteingürtel, auf dem quasi im Jahrestakt neue Goldvorkommen entdeckt werden. Sie zählen zu den ältesten Gesteinen der Erdgeschichte und beherbergen neben Gold oft auch Zink, Kupfer, Blei und Silber. Die Formation in Westafrika ist beispielsweise mit dem Abitibi-Grünsteingürtel in Quebec vergleichbar. Die kanadische Provinz gehört inzwischen zu den Hot Spots in Nordamerika und zog 2017 die größten Investitionen der Mining-Industrie in ganz Kanada an. Nur fing die Entwicklung in Quebec deutlich früher an.

Quebec in Afrika

Ähnliches passiert nun auch im Westen Afrikas. Burkina ist dabei ...

