KANEH BOSM PORTFOLIOGESELLSCHAFT: EU CANNABIS CORP. FINALISIERUNG DES ANTRAGS AUF EINE GRIECHISCHE MEDIZINISCHE CANNABIS-ZULASSUNG DGAP-News: Kaneh Bosm BioTechnology / Schlagwort(e): Zulassungsantrag/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung KANEH BOSM PORTFOLIOGESELLSCHAFT: EU CANNABIS CORP. FINALISIERUNG DES ANTRAGS AUF EINE GRIECHISCHE MEDIZINISCHE CANNABIS-ZULASSUNG 08.08.2018 / 10:39 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN PRESSEMITTEILUNG KANEH BOSM PORTFOLIOGESELLSCHAFT; EU CANNABIS CORP. FINALISIERUNG DES ANTRAGS AUF EINE GRIECHISCHE MEDIZINISCHE CANNABIS-ZULASSUNG VANCOUVER, British Columbia, 8. August 2018 -- Kaneh Bosm BioTechnology Inc. (CSE: KBB) (FWB: 8K51) ("Kaneh Bosm" oder die "Gesellschaft") freut sich bekannt zu geben, dass sich die kürzlich erworbene Portfoliogesellschaft EU Cannabis Corp. ("EU Cannabis") in der Endphase der Beantragung einer medizinische Cannabis-Zulassung in Griechenland befindet. EU Cannabis kontrolliert eine Fläche von 13 Hektar in Nordgriechenland, die nach Erhalt einer medizinischen Cannabis-Zulassung für Anbau, Gewinnung, Vertrieb sowie für Forschung und Entwicklung von medizinischem Cannabis vorgesehen ist. EU Cannabis plant, in den kommenden Tagen mit der Installation von Zäunen und Sicherheitstoren nach Maßgabe der Richtlinien zu vorbildlichen Praktiken zu beginnen. In Erwartung einer bedingten Genehmigung durch die griechische Regierung wird EU Cannabis gleichzeitig einen Alarm-, Beschilderungs- und Sicherheitsplan ausarbeiten, der voll und ganz mit dem derzeitigen rechtlichen Umfeld für medizinisches Cannabis in Griechenland übereinstimmt. Eugene Beukman, Chief Executive Officer von Kaneh Bosm, erklärt: "EU Cannabis bietet Griechenland ein schlüsselfertiges Serviceangebot, das den beschleunigten Aufbau einer vertikal integrierten medizinischen Cannabis-Anlage ermöglicht. Durch wirksamen Einsatz des Zugangs zu Kapital, globalen Verbindungen und Cannabis-Kompetenz wird EU Cannabis als Partner und Berater der griechischen Regierung beim Aufbau einer sicheren und nachhaltigen medizinischen Cannabis-Industrie fungieren. EU Cannabis bietet ein einzigartiges Netzwerk von lokalen Partnern und Branchenexpertise, die notwendig sind, um einen Cannabis-Betrieb von Weltklasse zu realisieren." Nach der bedingten Genehmigung durch die zuständigen griechischen Behörden plant EU Cannabis den Spatenstich für den Bau von drei separaten Gebäuden mit einer Gesamtfläche von über 9.000 Quadratmetern (97.000 Quadratfuß). Das Flaggschiff mit 3.150 Quadratmetern (34.000 Quadratfuß) (die "Indoor-Anbaueinrichtung") wird aus den folgenden Bestandteilen bestehen: - Sechs separate, in sich geschlossene Blüheräume mit einer Gesamtfläche von knapp 1.500 Quadratmetern (ca. 16.000 Quadratfuß). - Zwei separate, in sich geschlossene Vegetationsräume mit einer Gesamtfläche von ca. 130 Quadratmetern (ca. 1,400 Quadratfuß) Klonraum - Abfall- und Vernichtungsanlage, Futter- und Lagereinheit und Bewässerungszentrale - In sich geschlossener Mutterraum mit einer Gesamtfläche von ca. 104 Quadratmetern (ca. 1.120 Quadratfuß). - In sich geschlossener Klonraum mit einer Gesamtfläche von ca. 60 Quadratmetern (ca. 650 Quadratfuß) - Zwei separate, in sich geschlossene Trockenräume mit einer Gesamtfläche von knapp 84 Quadratmetern (ca. 900 Quadratfuß). - Empfangsbereich, Besprechungsräume, vier Büros, Versand- und Empfangshalle, Elektroraum sowie ein Sicherheits- und Vorführraum Ein Nebengebäude mit knapp 280 Quadratmetern (3.000 Quadratfuß) (die "Laboranlage" oder das "Labor") wird aus den folgenden Elementen bestehen: - Gewerblicher Lebensmittel-Kühlschrank, gewerblicher Lebensmittel-Gefrierschrank und ein knapp 10 Quadratmeter (100 Quadratfuß) großes behindertengerechtes Bad - In sich geschlossenes Gewebekulturlabor mit einer Gesamtfläche von ca. 23 Quadratmetern (ca. 250 Quadratfuß) - Eigene Kohlendioxid- und Kohlenwasserstoff-Extraktionsanlage mit einer Gesamtfläche von ca. 23 Quadratmetern (ca. 250 Quadratfuß) - In sich geschlossener Nachbearbeitungsraum mit einer Gesamtfläche von ca. 35 Quadratmetern (ca. 375 Quadratfuß) - Hauptverpackungsanlage mit einer Gesamtfläche von knapp 33 Quadratmetern (ca. 355 Quadratfuß) - Gewerblicher Tresorraum mit einer Gesamtfläche von knapp 4 Quadratmetern (40 Quadratfuß) - Knapp 28 Quadratmeter (300 Quadratfuß) Büros - Primärverteilerschächte mit einer Gesamtfläche von ca. 975 Quadratmetern (10.500 Quadratfuß) - Computer-Serverraum und Compliance-Büro Ein drittes großes Gebäude mit über 5.500 Quadratmetern (60.000 Quadratfuß) wird als hochmodernes Polyethylen-Gewächshaus (das "Gewächshaus") dienen. Das Gewächshaus wird mit hochentwickelten Bewässerungssystemen, zusätzlicher Beleuchtung, Licht-Entzugssystemen, Luftfilteraustausch, CO2-Dosierungseinrichtungen, Geruchskontrolle sowie nach Bedarf mit Heiz- und Kühlmöglichkeiten ausgestattet sein. EU Cannabis wird ferner computergestützte Automatisierungssteuerungen implementieren, um das gesamte wachsende Ökosystem mit den spezifischen Anforderungen für jede Sorte auf der Grundlage von Tisch- und/oder Raumkonfigurationen zu integrieren. Der durch EU Cannabis vorgeschlagene Grundriss wird eine optimale Expansion auf dem 13 Hektar großen Grundstück ermöglichen. EU Cannabis behält sich das Recht vor, Anbau- und Laborflächen nach eigenem Ermessen zu erweitern. Eugene Beukman, Chief Executive Officer von Kaneh Bosm, weiter: "Wie aus einer Vielzahl von veröffentlichten Fallstudien hervorgeht, kann die Einführung einer legalisierten medizinischen Cannabis-Industrie die Steuereinnahmen erhöhen, die Schaffung organischer Arbeitsplätze anregen und eine beträchtliche Menge an Investitionen sowohl von inländischen als auch von transnationalen Unternehmen anziehen. Durch die Zusammenarbeit mit EU Cannabis bietet sich Griechenland eine einzigartige Gelegenheit, die Vorteile einer legalisierten Cannabis-Industrie schneller zu realisieren." Im Namen des Vorstands von Kaneh Bosm Biotechnology Inc. "Michael Martinz" Michael Martinz President, Director mmartinz@kanehbosmbiotech.com Kaneh Bosm BioTechnology Inc. 810 - 789 West Pender Street Vancouver BC V6C 1H2 Tel: 604.687.2308 ISIN: CA4841902022 DIE CSE HAT DIESE PRESSEMITTEILUNG NICHT ÜBERPRÜFT UND ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR IHRE RICHTIGKEIT ODER ANGEMESSENHEIT. Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" angesehen werden können. Die Verwendung der Wörter "antizipieren", "fortsetzen", "einschätzen", "erwarten", "können", "werden", "würden", "projizieren", "sollten", "glauben" und ähnlicher Ausdrücke dient dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu identifizieren. Obwohl die Gesellschaft der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollte man sich nicht zu sehr auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, da die Gesellschaft nicht garantieren kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten verbunden. Diese Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren und Risiken, einschließlich verschiedener Risikofaktoren, die in den Offenlegungsdokumenten der Gesellschaft, die unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedar.com zu finden sind, erläutert werden, erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Übersetzung der englischen Originalnews. Es gilt die englische Fassung: https://globenewswire.com/news-release/2018/08/08/1548659/0/en/Kaneh-Bosm-Portfolio-Company-EU-Cannabis-Corp-Finalizing-Application-for-Greek-Medical-Cannabis-Licence.html 08.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 711989 08.08.2018

ISIN CA4841901032

AXC0127 2018-08-08/10:39