IVG Premium E-Liquids, ein in Großbritannien ansässiges E-Liquid-Unternehmen, beabsichtigt auf internationaler Ebene zu expandieren, um der wachsenden weltweiten Nachfrage nach seinen preisgekrönten E-Liquid-Geschmacksrichtungen nachzukommen. Das Unternehmen plant bis Ende 2018 ein Produktionslabor und Niederlassungen in Las Vegas und Hongkong einzurichten.

Das 2016 gegründete Unternehmen ist schnell zu einem der größten britischen E-Liquid-Anbieter geworden. Es erwirtschaftet einen Umsatz von über 15 Mio. britischen Pfund und hat sich zum Ziel gesetzt, seinen Umsatz in den nächsten 12 Monaten zu verdoppeln. IVG Premium E-Liquids plant, einen großen Teil seines Umsatzes in seine internationale Expansion zu investieren. IVG hat seinen Personalbestand in den letzten 12 Monaten deutlich gesteigert und beschäftigt jetzt 110 Mitarbeiter zusammen mit einer weiteren Unternehmensgruppe in Großbritannien. Zurzeit sind verschiedene offene Stellen in Las Vegas und Hongkong ausgeschrieben.

"Für uns bei IVG war die bisherige Unternehmensentwicklung einfach großartig und dennoch bin ich der festen Überzeugung, dass dies nur der Anfang für uns war. Wir freuen uns darauf, mit Entschlossenheit dies gut etablierte Unternehmen auf die nächste Stufe zu bringen", so Ahsan Bawa, CEO von IVG Premium E-Liquids.

IVG Premium E-Liquids bedient zurzeit über 60 Länder und 6 Kontinente und plant, nach Eröffnung seiner neuen internationalen Niederlassungen eine Ausweitung auf über 100 Länder. Die globale Marke hat die Herzen von Millionen von Vapers in der ganzen Welt mit ihren betörenden Geschmackrichtungen gewonnen. Von Bubblegum Millions bis Jam Roly Poly, von Kiwi Kool bis Blue Raspberry, für jeden gibt es den richtigen Geschmack.

IVG hat mehrere internationale Preise gewonnen und wurde vor kurzem als erste internationale Marke mit einem Preis in Kanada und als erste britische Marke mit einem Preis in Dänemark für seine Produkte ausgezeichnet.

Statistisch dominiert IVG den britischen und europäischen Markt mit seiner starken Präsenz im Vaping-Segment. IVG stärkt jetzt seine Position, indem es dieselbe Präsenz auf dem internationalen Markt anstrebt.

I VG Premium E-liquids ist eine weltweit führende E-Liquid-Marke, die ihren Kunden in aller Welt eine breites Sortiment an hochwertigen E-Liquids anbietet. Weitere Informationen finden Sie unter www.ivgeliquids.com

