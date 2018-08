Die Aussicht auf einen Milliardenbetrag hat den Kurs der Lanxess -Aktie am Mittwochvormittag nach oben getrieben. Durch den Verkauf des Anteils am Joint Venture namens Arlanxeo an den Partner Saudi Aramco fließen dem Chemiekonzern 1,4 Milliarden Euro in bar zu. Der Kurs zog daraufhin um 4,2 Prozent auf knapp 70 Euro an.

Ein Händler machte darauf aufmerksam, dass sich die Nettoverschuldung von Lanxess zum Ende des zweiten Quartals wegen eines gestiegenen operativen Kapitalbedarfs erhöht habe. Mit einem Teil des Erlöses könne das Unternehmen die Schulden wieder senken und zusätzlich in weiteres Wachstum investieren./bek/fba

ISIN DE0005470405

AXC0128 2018-08-08/10:40