Das Analysehaus Warburg Research hat Nordex von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 11,50 auf 10,50 Euro gesenkt. Es seien keine frischen Kurstreiber in Sicht, schrieb Analyst Arash Roshan Zamir in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die wohl anhaltend solide Margensteigerung des Herstellers von Windkraftanlagen sei in den Markterwartungen bereits enthalten./ag/mis

Datum der Analyse: 08.08.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A0D6554

AXC0129 2018-08-08/10:41