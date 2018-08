Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Wirecard nach einem Treffen mit dem Management von 170 auf 185 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Verantwortlichen des Bezahldienstleisters hätten das Vertrauen in den Wachstumsweg gestärkt, schrieb Analyst Marius Fuhrberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen sei ein stark wachsender Anbieter in einer attraktiven Branche. Der starke Fokus auf den Online-Handel, mobiles Bezahlen und die Expansion in Asien sollten sich auszahlen./ag/mis

Datum der Analyse: 08.08.2018

ISIN DE0007472060

AXC0131 2018-08-08/10:45