Deutschland diskutiert über die allgemeine Dienstpflicht. Ein erfahrener Bundeswehroffizier erklärt, warum eine überhastete Wiedereinführung der Wehrpflicht zum Problem würde und was sich in der Gesellschaft ändern muss.

Die Bundeswehr hat Nachwuchsprobleme, obwohl sie nur noch ein Fünftel der Mannschaftsstärke von 1990 hat. Würde die Wiedereinführung der Wehrpflicht, beziehungsweise eine allgemeine Dienstpflicht diese Probleme lösen?Ich glaube nicht, zumindest nicht sofort. Wenn wir die Aussetzung der Wehrpflicht zurücknehmen, müssen wir erst die Ausbildungsorganisation wieder aufbauen. Dazu müsste die Bundeswehr Hunderte, wenn nicht Tausende Berufs- und Zeitsoldaten aus den Einsatzkontingenten herausnehmen. Also verlöre die Bundeswehr zunächst einmal Soldaten für die Einsätze.

Also lieber keine Wehrpflicht?Wenn schon, dann wäre mir eine allgemeine Dienstpflicht viel sympathischer, die auch für Frauen gilt. Unterm Strich halte ich aber freiwillige Dienste für sinnvoller in der aktuellen Lage. Bedenklich ist, dass heute rund 30 Prozent der freiwillig Wehrdienstleistenden vorzeitig abbrechen. Die mögen manchmal einfach überfordert sein. Aber ich denke, es wäre am besten, ...

