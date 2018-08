Erst vor einer Woche schaltete die Deutsche Telekom das so genannte Super Vectoring für sechs Millionen Haushalte frei und ermöglicht damit Internet-Dateiübertragungen von bis zu 250 Megabit pro Sekunde (MBit/s). Auch wenn bis 2019 insgesamt 15 Millionen Haushalte davon profitieren sollen, von solchen Geschwindigkeiten können manche Regionen in Deutschland nur träumen. Laut Mitteilung der Telekom gibt es aber für 260.000 Haushalte, in denen bisher Regelungen für Fördergebiete dies verhindert ... (Achim Graf)

