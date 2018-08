Samsung will in den nächsten drei Jahren stark in aufstrebende Technologien investieren. Fast drei Viertel der Summe sollen in Südkorea bleiben, auch außerhalb des Konzerns könnten dabei 700.000 Arbeitsplätze entstehen.

Der südkoreanische Technologiekonzern Samsung plant Investitionen von umgerechnet rund 138 Milliarden Euro über den Zeitraum der nächsten drei Jahre. Dabei werden man sich auf aufstrebende Wirtschaftsbereiche fokussieren, etwa die künstliche Intelligenz, ...

