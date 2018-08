Der Energiekonzern E.ON macht den verbliebenen Aktionären von Innogy keine Hoffnung auf ein höheres Angebot für ihre Papiere. "Von uns aus wird es keine Aufstockung des Angebots in Zukunft geben", sagte Finanzvorstand Marc Spieker am Mittwoch in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Es gebe für einen solchen Schritt überhaupt keine Veranlassung.

