Wie eine glitzernde Perlenschnur ziehen sich Feuerwerke am Rhein entlang - von Konstanz am Bodensee bis zur Festung Ehrenbreitstein vor Koblenz. Der Südwestrundfunk (SWR) vereinigt die Veranstaltungen "Konstanzer Seenachtfest" und "Rhein in Flammen von Spay bis Koblenz" in einer abendfüllenden Sendung im SWR Fernsehen. Die Sendung "Rhein in Flammen - von Konstanz bis Koblenz" ist am Samstag, 11. August 2018 von 20:15 bis 23:30 Uhr live im SWR Fernsehen zu sehen.



Einstimmen auf farbenprächtige Feuerwerke



SWR Reporterin Sonja Faber-Schrecklein und SWR Moderator Michael Antwerpes in Konstanz sowie die SWR Moderatorinnen Kerstin Bachtler und Annette Dany in Koblenz laden zu einem funkelnd-leuchtenden Sommerabend mit farbenprächtigen Musikfeuerwerken ein. In der Livesendung stimmen sie die Zuschauerinnen und Zuschauern mit Gästen, Musik und Comedy auf das große Ereignis ein. Hintergrundberichte zu den Veranstaltungen ergänzen die Vorbereitungen auf die Feuerwerke. Sobald die Dämmerung einsetzt, werden alle Feuerwerke am Bodensee und von Spay bis Koblenz live übertragen - die Musik dazu wird parallel im Hörfunkprogramm SWR4 gesendet.



Hunderttausende Besucherinnen und Besucher in Konstanz und Koblenz



Die Open-Air-Festivals in Koblenz und Konstanz haben beide eine lange Tradition: Das Rheintal mit seinen Burgen erstrahlt seit 1956 alljährlich mit roten Bengalo-Fackeln und Feuerwerken - der Sommernachtszauber am Ufer des Bodensees wird schon seit mehr als 65 Jahren gefeiert. Beide Veranstaltungen locken jedes Jahr hunderttausende Besucherinnen und Besucher an - und hier wie dort erleben Zehntausende das Spektakel auf Party-Schiffen vom Wasser aus. In Koblenz schlängelt sich der größte Schiffskorso Europas durch das erleuchtete Rheintal. Am Bodensee liegen die Schiffe der Weißen Flotte und hunderte privater Boote im Konstanzer Trichter vor Anker.



Sendung: "Rhein in Flammen - von Konstanz bis Koblenz" Samstag, 11. August 2018 von 20:15 bis 23:30 Uhr im SWR Fernsehen



Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter http://x.swr.de/s/wh1.



Nach Ausstrahlung ist die Sendung auch in der SWR Mediathek (SWRmediathek.de) zu sehen.



