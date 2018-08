FRANKFURT (Dow Jones)--Lanxess will früher als geplant aus dem Arlanxeo-Joint-Venture zur Produktion von synthetischem Kautschuk aussteigen. Für den 50-prozentigen Anteil erhält Lanxess laut Mitteilung vom Partner Saudi Aramco nach Abzug von Schulden und anderen finanziellen Verbindlichkeiten rund 1,4 Milliarden Euro in bar. Das gesamte Joint Venture werde mit 3,0 Milliarden Euro bewertet.

Mit dem Ausstieg will der Kölner Spezialchemie-Konzern seine Schulden verringern und "strategische Flexibilität für weiteres Wachstum erhöhen" sagte Lanxess-CEO Matthias Zachert.

Ursprünglich hatten die beiden Unternehmen eine Sperrfrist bis 2021 für einen Ausstieg vereinbart. "Mit der geplanten Transaktion würden wir einen weiteren Meilenstein unserer strategischen Neuausrichtung früher als ursprünglich geplant abschließen", so der Manager des Kölner Spezialchemie-Konzerns weiter. "Damit wären wir in der Lage, uns noch besser auf unsere Position als führender Anbieter in mittelgroßen Spezialchemiemärkten zu konzentrieren."

Die Kartellbehörden müssen der Transaktion, die bis Ende 2018 abgeschlossen sein soll, noch zustimmen. Die Arbeitnehmervertretungen sollen konsultiert oder informiert werden.

