Paris - Auf die Kursgewinne an Europas Aktienmärkten am Dienstag sind zur Wochenmitte überwiegend leichte Verluste gefolgt. Erneut stand der sich weiter hochschaukelnde Handelskonflikt zwischen den USA und China im Fokus, denn in rund zwei Wochen wollen die Vereinigten Staaten weitere Strafzölle auf chinesische Waren verhängen. Zudem enttäuschten einige grosse europäische Konzerne mit ihren Quartalsbilanzen.

Der EuroStoxx50 verlor am späteren Vormittag 0,23 Prozent auf 3496,39 Punkte und sackte damit wieder unter die viel beachtete 200-Tage-Linie. Sie gilt unter charttechnisch orientierten Anlegern als wichtiger Indikator für den längerfristigen Trend. Aktuell liegt bei rund 3502 Punkten ein hartnäckiger Widerstand, den der Leitindex der Eurozone bereits seit Anfang Februar nicht mehr nachhaltig überwinden konnte.

Der französische Cac 40 sank in Paris um 0,12 Prozent auf 5514,43 ...

