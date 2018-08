Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat die rund 400 deutschen Piloten bei Ryanair zum Streik aufgerufen. Am Freitag sollen sie um 3:01 Uhr die Arbeit für etwa 24 Stunden niederlegen, teilte die Gewerkschaft am Mittwochmittag in Frankfurt mit.

Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.