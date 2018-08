Wien (www.anleihencheck.de) - Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI) raten die in 2025 fällige 1,375% Anleihe (ISIN XS1820037270/ WKN A190NR) der BBVA S.A. (ISIN ES0113211835/ WKN 875773) auf Total Return Basis und Sicht von sechs Monaten zu kaufen.Die kürzlich veröffentlichten Q2/2018-Zahlen und weiterhin positive Geschäftsaussichten der spanischen Bank gepaart mit ihrem kontinuierlich erfolgreichen Geschäftsmodel würden das Institut prägen. Die starke geografische Diversifizierung sollte etwaige Schwächephasen in einzelnen Märkten mitigieren. Stabile Ergebnisse in den einzelnen Regionen bzw. stabile Fundamentaldaten würden die Basis für den Ausblick der Analysten der RBI und Empfehlung legen. Hinterlegt worden sei dies bereits mit einer Ratingheraufstufung in diesem Kalenderjahr. Emissionserfordernisse an Senior non-preferred (SNP) bzw. MREL-Verbindlichkeiten sollten sich laut Unternehmensangaben und der letzten Kommunikation des SRB stark reduziert haben und somit keine Schwierigkeit darstellen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...