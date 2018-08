Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat die rund 400 deutschen Piloten bei Ryanair zum Streik aufgerufen. Am Freitag sollen sie um 3:01 Uhr für etwa 24 Stunden die Arbeit niederlegen, teilte die Gewerkschaft am Mittwochmittag in Frankfurt mit.

Die Streikmaßnahmen sollen demnach am Samstag um 2:59 Uhr enden. Zuvor hatten bereits die Pilotengewerkschaften in Irland, Belgien und Schweden für Freitag zu Arbeitsniederlegungen bei Ryanair aufgerufen. Daraufhin waren Dutzende Flüge gestrichen worden. Bei dem europaweiten Konflikt zwischen der irischen Fluggesellschaft und den Piloten geht es sowohl um die Bezahlung als auch um bessere Arbeitsbedingungen.

Ziel der Gewerkschaften ist der Abschluss nationaler Tarifverträge bei Ryanair.