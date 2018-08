Düsseldorf (ots) -



- Nach erfolgreichem Start in Kaarst, Neuss, Meerbusch und Düsseldorf-Oberkassel expandiert der Online-Supermarkt nach Mönchengladbach - Günstigste Preise, Gratislieferung und 20-minütige Lieferfenster mit hohem Zuspruch bei Kunden



Der im April erfolgreich im Kreis Neuss gestartete Online-Supermarkt Picnic expandiert nach Mönchengladbach. Von dem neuen, zentral gelegenen Hub werden 110.000 Haushalte für die Elektro-Vans von Picnic erreichbar sein. So werden bald noch deutlich mehr Verbraucher in Nordrhein-Westfalen ihre Lebensmittel und Produkte des täglichen Bedarfs bei Picnic bestellen können und bekommen diese gratis geliefert. Eine Anmeldung ist ab sofort über die Picnic-App möglich.



"Innerhalb von nur wenigen Wochen nach dem Start hat sich Picnic zu dem größten Online-Lebensmittel-Einzelhändler in der Region rund um Neuss entwickelt", sagt Frederic Knaudt aus dem Gründerteam von Picnic in Deutschland. "Die wichtigste Bestätigung für uns sind die vielen positiven Rückmeldungen von Kunden, die bei Picnic bestellen. Sie schätzen sowohl die günstigen Preise ohne irgendwelche Liefergebühren als auch den Komfort der pünktlichen Zustellung und die Frische unserer Produkte."



Schon in wenigen Wochen wird Picnic mit den ersten Auslieferungen beginnen. Das Angebot wird auch in Mönchengladbach gemeinsam mit den Kunden speziell an den Bedarf in der Region angepasst und optimiert.



Inzwischen beschäftigt Picnic in Nordrhein-Westfalen rund 100 Mitarbeiter. Dazu zählen auch sogenannte "Runner", die mit eigens von Picnic entwickelten Elektro-Vans die aufgegebenen Bestellungen ausliefern. Der Picnic-Hub in Neuss verfügt bereits über eine Flotte von 25 Fahrzeugen. Ausgeliefert wird nach festen, von Algorithmen täglich optimierten Routen, so dass Picnic-Kunden auf die Minute genau wissen, wann die Bestellung bei ihnen an der Haustür ankommt. In der Picnic-App sehen sie sowohl den Namen und das Foto des Fahrers als auch die aktuelle Position und den Routenverlauf des Fahrzeugs. Für Mönchengladbach hat Picnic bereits 15 weitere Vans beschafft und die ersten Mitarbeiter für den Betrieb des neuen Standorts eingestellt.



Picnic bietet ein volles Sortiment an Lebensmitteln und Drogerieartikeln. Zu den Zulieferern zählen neben Edeka Rhein-Ruhr zahlreiche Bäckereien, Metzger, und Bauernhöfe aus der Region. Produkte werden täglich in genau den Mengen beschafft, in denen sie von Kunden bei Picnic bestellt wurden. Dadurch werden jegliche Lebensmittelabfälle konsequent vermieden. Auf diese Weise und durch die effiziente Logistikkette kann Picnic seinen Kunden Produkte des täglichen Bedarfs zu den tagesaktuell günstigsten Preisen anbieten. Vermeidung von Lebensmittelabfällen, Rücknahme von Pfandflaschen und Verpackungen, der Einsatz von schmalen Elektro-Vans, die den Straßenverkehr in den Gemeinden so wenig wie möglich belasten, unterstreichen den Nachhaltigkeitsaspekt des Online-Supermarkts.



In den Niederlanden beliefert Picnic bereits 175.000 Kunden in 55 Städten. Auch in Deutschland plant Picnic, den Dienst schon bald in weiteren Städten anzubieten.



Über Picnic:



Der Online-Supermarkt Picnic wurde 2015 in den Niederlanden gegründet - mit dem Ziel, die Lieferung von Lebensmitteln online einem breiten Kundenspektrum zugänglich zu machen und Kosten für Verbraucher zu reduzieren. Hinter dem Konzept stehen Joris Beckers, Frederik Nieuwenhuys, Michiel Muller und Gerard Scheij, die sich bereits in der Vergangenheit als erfolgreiche Unternehmer einen Namen gemacht haben. Das Gründerteam in Deutschland mit Sitz in Düsseldorf besteht aus Frederic Knaudt, Arthur Oesterle und Manuel Stellmann, die ebenfalls auf langjährige Erfahrung im Bereich Lebensmittel und Unternehmensentwicklung zurückblicken können.



