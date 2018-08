Düsseldorf (ots) - Bei Krediten kommt es Unternehmen neben den Konditionen vor allem auf Geschwindigkeit an. Ein schnelles Angebot und eine schnelle Zusage entscheiden oft, ob ein Unternehmen einen Auftrag annehmen oder eine Expansion durchführen kann. "Unsere Kunden berichten uns immer wieder, wie wichtig die schnelle Abwicklung einer Finanzierung ist. Genau hier setzt der 'Digitale Mittelstandskredit' in Zusammenarbeit mit der solarisBank an, den wir Kunden bei einer Finanzierungsanfrage nun zusätzlich zu den Angeboten unserer anderen Partner anbieten. Mit diesem Kredit können Kunden innerhalb von nur 24 Stunden eine Kreditzusage über 100.000 Euro erhalten, maximal 750.000 Euro sind es innerhalb von 48 Stunden", sagt Dr. Nico Peters, Geschäftsführer der COMPEON GmbH.



Nach der Eingabe der Finanzierungsparameter wird ein vollständig digitaler Prozess angestoßen, bei dem alle Beteiligten über Schnittstellen (APIs) kommunizieren. Bereits im Vorfeld werden Daten vom Handelsregister, von Auskunfteien und aus der E-Bilanz vom Kunden automatisch abgefragt und in die Ausschreibung integriert. Die tiefe technische Integration zwischen den Systemen der solarisBank und COMPEON ermöglicht die End-to-End-Integration von der Kundenidentifikation (KYC) über die digitale Unterschrift bis hin zur Auszahlung des Kredites. Beim traditionellen Kreditantragsprozess müssen Unternehmen noch viele händische Schritte erledigen - dies entfällt mit dem DMK. "Wir möchten den Mittelständlern mit dem DMK eine Möglichkeit geben, schnell, einfach und verbindlich Kredite zu erhalten. Das geht aber nur mit einem voll digitalen Prozess", sagt Alex Bierhaus, Chief Technology Officer bei COMPEON.



Nicht nur die technologische Komponente bei der Konzeption des Produkts ist bahnbrechend, auch die Rahmenbedingungen des DMK treffen den Kernbedarf mittelständischer Unternehmen genau: "Durch die Aufnahme des neuen Produkts in Zusammenarbeit mit der solarisBank können wir unseren Kunden einen Kredit anbieten, der maximal schnell, komfortabel und flexibel auf die Finanzierungsvorhaben des Unternehmens angepasst werden kann. Ab 10.000 Euro ist eine Finanzierung mit einer Laufzeit zwischen sechs und 60 Monaten möglich. Die Kreditsumme kann schon ab 2,7 Prozent Nominalzins aufgenommen werden, ohne dass Sicherheiten notwendig sind", sagt Dr. Peters. Der DMK ist für alle geeignet, die unkompliziert einen klassischen Kredit benötigen, und überzeugt mit der schnellsten Auszahlung am Markt. Für alle, die eine komplexere Finanzierung benötigen, bietet COMPEON weiterhin eine anbieter- und produktunabhängige Beratung durch Experten für alle Finanzierungsprodukte.



