Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re wird sich den US-Sanktionen gegen den Iran bei entsprechendem Druck voraussichtlich beugen. "Wir würden angesichts unseres Engagements unserer ungleich höheren Interessen im US-Markt auf unser Iran-Geschäft verzichten", sagte Vorstandschef Joachim Wenning am Mittwoch bei der Vorlage der Zwischenbilanz in München. So erziele die Munich Re im Iran nur einen zweistelligen Millionen-Betrag an Prämien - in den USA hingegen 6,4 Milliarden Euro. Allerdings sei es schade um das wachsende Geschäft in dem Golfstaat.

Am Dienstag hatte bereits der Autobauer Daimler bekanntgegeben, dass er seine Pläne für den Iran vorerst auf Eis legt. US-Präsident Donald Trump hatte im Mai einseitig das Atomabkommen mit dem Iran aufgekündigt, seit Dienstag sind nun US-Sanktionen wieder in Kraft. Trump warnte zugleich andere Staaten davor, mit der Islamischen Republik Handel zu treiben./stw/she

