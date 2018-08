Berlin (ots) -



Mit beHype tauchen Kids und Teenager ab 15.08. in die aufregende Welt der aktuellen Social Media-Trends ein. Wer sind die spannendsten YouTuber, die angesagtesten Insta-Stars und die coolsten Influencer? Was sind die aktuellen Fashion- und Design-Styles? Worum geht es bei Unboxing, Daily Routines und Shopping Hauls? Mit vielen D.I.Y-.Tutorials, Interviews der aktuellen Social Media-Stars, Vlog-Regeln und Postern sowie echten Hype-Themen wie Lamas, Meerjungfrauen, Einhörnern und Donuts bietet beHype alles, was die junge Zielgruppe gerade interessiert.



Zusammen mit einem aufregenden Trend-Extra - Kreativ-Sets, Social Media-Gadgets oder große Stationary-Sets - wartet ein spannendes Vlogger-Magazin auf die jungen Leserinnen und Leser, deren zweites Zuhause die Social Media-Welt ist!



Das Magazin richtet sich vorwiegend an Mädchen zwischen sieben und 13 Jahren sowie an alle Fans von Influencern, sozialen Medien und aktuellen Trends. beHype erscheint zweimonatlich und ist im Einzelhandel erhältlich.



